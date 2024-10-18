Мостовой дал прогноз на матч «Акрон» - «Зенит»

Экс-полузащитник испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о матче «Акрона» и «Зенита» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Вряд ли «Акрон» может отобрать очки у «Зенита». Между командами большая разница в уровне футболистов. Для меня «Зенит» - явный фаворит. Они должны выигрывать», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Акрона» против «Зенита» состоится в пятницу, 18 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. По итогам 11 туров Премьер-лиги тольяттинский клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице, а петербургская команда находится на третьем месте.