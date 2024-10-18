Колыванов оценил шансы «Акрона» против «Зенита»

Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился мыслями относительно поединка между тольяттинским «Акроном» и петербургским «Зенитом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Зениту» в этом году сто лет, клуб хочет выиграть всё. Однако у питерской команды в последнее время были не самые лучшие матчи, а «Акрон» может преподнести сюрприз», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится сегодня, 18 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают восьмое место в таблице, а гости находятся на третьей строчке.