Синицын назвал фаворита матча «Спартак» - «Краснодар»

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от центрального поединка 12-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

«Краснодар» продолжит беспроигрышную серию. «Краснодар» набрал ход, а «Спартак» не всегда стабилен по игре. «Быки» являются фаворитами в предстоящем матче», - передает слова Синицына «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Краснодара» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 19 октября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, а «быки» располагаются на первой позиции.