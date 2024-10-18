Глушаков рассказал, сколько денег тратит в месяц

Российский полузащитник Денис Глушаков поведал о своих ежемесячных денежных тратах.
«Сколько мне нужно в месяц? Где-то 600 тысяч рублей нужно. У меня много детей, семья, и нужно обо всех заботиться», - передает слова футболиста «Советский Спорт».
Напомним, что в настоящий момент Глушаков является футболистом ростовского СКА.
Текущий сезон 37-летний полузащитник начал в подмосковных «Химках». Хавбек принял участие в пяти поединках Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Напомним, что в 2017 году Глушаков в составе «Спартака» стал чемпионом России.
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