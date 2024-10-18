Аршавин высказался о стажировке Мостового в «Зените»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, ныне являющийся заместителем гендиректора «Зенита» по спортивному развитию, дал комментарий по возможной стажировке Александра Мостового в стане «сине-бело-голубых».

«Если он попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Он в хороших отношениях с Александром Ивановичем, я не вижу проблем для этого», - приводит слова Аршавина Sport24.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 26 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.