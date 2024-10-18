Глебов раскрыл совет Карпина по «Спартаку»

Ведущий полузащитник «Ростова» Данил Глебов в разговоре с журналистами рассказал о совете Валерия Карпина по потенциальному трансферу в московский «Спартак».

«Он не хочет лишаться меня как хорошего игрока, но если поступит устраивающее клуб предложение, то как бывший футболист и нынешний тренер он мне посоветовал переходить», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что хавбек защищает цвета «Ростова» с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2028-го. Трансферная стоимость Глебова составляет восемь миллионов евро.