Гонсалес рассказал, как игроки «Краснодара» относятся к Мусаеву

Фланговый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился мнением о наставнике команды Мураде Мусаеве.
«Для тренера важно умение управлять коллективом, причём не только в игре, но и в раздевалке. Мусаев с этим справляется. Мне кажется, все игроки его уважают», - приводит слова уругвайского футболиста «Чемпионат».
Напомним, что в прошлом сезоне краснодарская команда при Мусаеве финишировала на втором месте в Премьер-лиге. В новом розыгрыше чемпионата России «быки» занимают первую строчку после 11 туров. В ближайшем поединке «Краснодару» будет противостоять московский «Спартак».
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