Гонсалес: «В «Краснодаре» все хотят стать чемпионами»

Легионер «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил о титульных амбициях «быков» в нынешнем сезоне.
«Все наши болельщики мечтают об этом. Мы очень хотим порадовать их и себя. В клубе все хотят стать чемпионами. Если получится, это будет очень красивая история», - приводятся слова уругвайского футболиста на страницах «Чемпионата».
По итогам 11 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 27 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым «Локомотив» по дополнительным показателям. В следующем матче чемпионата страны краснодарцам будет противостоять столичный «Спартак».
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