Кузьмичёв: «Мусаев не тот человек, который способен бороться за чемпионство»

Экс-сотрудник московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о шансах «Краснодара» побороться за золото под руководством Мурада Мусаева.
«Мусаев не тот человек, который способен бороться за чемпионство, он не про титулы. Дай бог, чтобы я ошибся. Но мне кажется, им нужен другой тренер», - приводятся слова Кузьмичёва на страницах «РБ Спорта».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели 11 туров. Краснодарский клуб набрал 27 баллов и располагается на первой позиции в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Мусаева померяются силами с московским «Спартаком».
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