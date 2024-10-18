Глебов высказался о Карпине

Хавбек «Ростова» Данил Глебов высказался о главном тренере команды Валерии Карпине. Он ответил, может ли назвать его своим футбольным отцом.

«Если говорить честно и открыто - да. В футболе этот человек мне многое дал, оказал доверие. Благодаря ему в моей жизни и карьере сейчас все именно так, как есть», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глебов защищает цвета «Ростова» с 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги хавбек провел 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.