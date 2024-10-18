Гонсалес надеется на возвращение России в еврокубки

Защитник Джованни Гонсалес, выступающий за «Краснодар», прокомментировал международный бан России.
«Краснодар» борется за первые места и участвовал в международных турнирах. Надеюсь, эти времена вернутся. Мне никогда не приходилось бывать в Лиге чемпионов или Лиге Европы», - приводятся слова уругвайского футболиста на страницах «Чемпионата».
Напомним, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках с февраля 2022 года.
Джованни пополнил ряды краснодарского коллектива летом текущего года. До переезда в Россию защитник выступал за испанскую «Мальорку».
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