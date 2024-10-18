Гонсалес надеется на возвращение России в еврокубки

«Краснодар» борется за первые места и участвовал в международных турнирах. Надеюсь, эти времена вернутся. Мне никогда не приходилось бывать в Лиге чемпионов или Лиге Европы», - приводятся слова уругвайского футболиста на страницах «Чемпионата».