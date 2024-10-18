Глушаков назвал тренера РПЛ, который является для него примером

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение о наставнике петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«Кто для меня пример в качестве главного тренера? Семак. Он прошёл обучение, был помощником главного тренера, а потом возглавил команду», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что под руководством Семака петербургский коллектив шесть раз подряд становился чемпионом России. В минувшем сезоне «сине-бело-голубые» оформили требл.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице, отставая от лидера на один балл.