Бородин отметил отказ «Краснодара» от идеи с 11 воспитанниками

Игрок столичного «Торпедо» Сергей Бородин отметил, что «Краснодар» отошел от идеи с использованием 11 воспитанников в стартовом составе команды.

«Сейчас да. Пока клуб отошёл от идеи с 11 воспитанниками, а дальше посмотрим», - приводит слова Бородина «РБ Спорт».

После 11 туров Российской премьер-лиги краснодарская команда набрала 27 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева еще не проиграли ни одного матча в чемпионате страны. В ближайшем туре «быки» на выезде померяются силами с московским «Спартаком». Встреча пройдет в грядущий уик-энд.