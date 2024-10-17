Радченко: «Настрой у «Акрона» на «Зенит» будет приличный»

Бывший форвард петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко порассуждал о грядущем матче Российской премьер-лиги. В 12 туре друг с другом сойдутся в очном поединке «Акрон» и «Зенит».

«Акрон» наверняка навяжет «Зениту» свой футбол. Особая, запредельная мотивация будет у Дзюбы. Может быть полезен на опыте. Плюс он наверняка лидер в раздевалке, поэтому настроится на игру «Акрон» отлично», - делится Радченко с «РБ Спорт».

Напомним, что в «Акроне» Дзюба оказался в минувшем сентябре. Ранее на протяжении карьеры опытный форвард семь лет играл за «Зенит». Покинул питерский клуб он в 2022 году.