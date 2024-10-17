Канчельскис рассказал, почему не будет стажироваться в российском клубе

Бывший футболист, а ныне начинающий тренер и функционер Андрей Канчельскис рассказал, почему не будет проходить стажировку в российском футбольном клубе.

«Зачем стажироваться в РПЛ, если нигде не играем? У кого её проходить? Мы сегодня играем лучше, чем в Испании, Франции, Англии и Германии? Нет. Надо стажироваться там, где развивается футбол во всех направлениях», - делится Канчельскис с «РИА Новости».

Как добавил он, предложений о работе у него пока нет.

Напомним, что на тренерском поприще Канчельскис особых успехов пока не достиг. Последним местом его работы был «Мурас Юнайтед», клуб из Кыргызстана.