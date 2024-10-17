​Деменко: «В матче «Спартака» и «Краснодара» нет фаворита»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался по поводу главного матча наступающего, двенадцатого тура российского чемпионата. В нём сойдутся московский «Спартак» и «Краснодар». Деменко считает, что в этой встрече не будет фаворита, нас ждёт матч равных команд.

- Фаворита в матче нет. Единственное, «Спартак» играет дома. Но сейчас была пауза в чемпионате. Пока неизвестно, кому она пошла на пользу, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, в то время как «Спартак» занимает лишь пятое место.