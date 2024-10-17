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​Деменко: «В матче «Спартака» и «Краснодара» нет фаворита»

17 Октября 2024 • 21:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.10 X 3.65 2 3.50
19.10 16:30

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался по поводу главного матча наступающего, двенадцатого тура российского чемпионата. В нём сойдутся московский «Спартак» и «Краснодар». Деменко считает, что в этой встрече не будет фаворита, нас ждёт матч равных команд.

- Фаворита в матче нет. Единственное, «Спартак» играет дома. Но сейчас была пауза в чемпионате. Пока неизвестно, кому она пошла на пользу, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, в то время как «Спартак» занимает лишь пятое место.


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Спартак Москва Краснодар Максим Деменко ещё теги

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