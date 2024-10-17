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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Синицын: Возможно, «Зенит» столкнётся с проблемами в игре с «Акроном»

17 Октября 2024 • 21:41 Комментировать
Акрон
...
Зенит
1 8.00 X 4.90 2 1.40
Через 20 ч. 0 мин.

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о предстоящем матче Российской премьер-лиги между «Акроном» и «Зенитом».

Бывший футболист признался, что если бы «Акрон» смог отобрать очки у «Зенита», то это вызвало бы интерес.

«На мой взгляд, «Зенит» — безусловный фаворит в этой встрече, но периодически новички преподносят сюрпризы. Может, и в этой игре «Зенит» столкнется с проблемами», — приводит слова Синицына «Чемпионат».

Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги «Акрон» - «Зенит» пройдет в пятницу, 18 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.

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