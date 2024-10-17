​Гладилин: «Дзюба не определяет игру «Акрона»

Бывший спартаковец Артём Дзюба нынче защищает цвета тольяттинского «Акрона», где уже отметился несколькими результативными действиями. Однако Валерий Гладилин, в прошлом также выступавший за московский клуб, скептически относится к влиянию Дзюбы на игру команды. Оно практически отсутствует, считает Гладилин.

- «Акрон» хорошо выступил на этом этапе чемпионата. Дзюба не определяет результат, «Акрон» играет хорошо, мобильно. Но фаворитом является «Зенит», - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата «Акрон» сыграет с питерским «Зенитом».