​Балахнин не видит смысла в снижении количества команд в АПЛ

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал полемику вокруг количества команд в высшей лиге английского футбола. Речь идёт о планах по сокращению команд с нынешних двадцати до восемнадцати, как в немецком чемпионате Бундеслиги. Балахнин считает это бессмысленной затеей.

- Он тогда, наверное, потеряет смысл, потому что АПЛ – лучший чемпионат мира, самый интересный. В чемпионате Англии самые большие деньги крутятся, самая большая реклама, - цитирует слова специалиста Vprognoze.ru.

Действующим чемпионом английского чемпионата является «Манчестер Сити».