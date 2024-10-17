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​Гладилин: «Краснодар» будет играть на ничью»

17 Октября 2024 • 21:23 Комментировать

В российском чемпионате наступают матчи двенадцатого тура, центральной встречей станет поединок московского «Спартака» и «Краснодара». Матч состоится в Москве, и бывший игрок «красно-белых» Валерий Гладилин поделился своим мнением о предстоящем выяснении отношений. Он считает, что гостей с юга устроит и ничья - и «гнать лошадей» «быки» совсем не будут.

- Мотивация у красно-белых будет выше, «Краснодар» устроит и ничья из-за того, что сейчас команда находится в лидирующей группе. Думаю, ничья для них будет хорошим вариантом, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Сейчас «Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Валерий Гладилин ещё теги
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