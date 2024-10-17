Гришин: «Зениту» уже нельзя допускать осечек»

Ветеран ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче между «Акроном» и «Зенитом».

По мнению эксперта, у «сине-бело-голубых» не возникнет проблем в предстоящей игре против «Акрона», ведь из команды практически никто не уезжал в сборные.

— «Зениту» уже нельзя допускать осечек, поэтому в этом матче будет по

беда на классе, — цитирует Гришина «Чемпионат».

Матч 12-го тура чемпионата России «Акрон» - «Зенит» пройдет завтра, 18 октября. Не пропустите начало поединка, которое запланировано на 18:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.