Пятибратов – о положении «Факела»: «Есть уверенность, что мы выберемся»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о положении своей команды по итогу 11 прошедших туров РПЛ.

«Много не скажу. Спокойно готовимся к следующим матчам. Уверенность в том, что мы выберемся, есть. Она нас и не покидала. Всё хорошо будет, мы это знаем», - делится Пятибратов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» занимает лишь 14-е место турнирной таблицы. У коллектива в активе всего семь очков, отрыв от зоны вылета – лишь по дополнительным показателям.

В рамках 12 тура РПЛ «Факелу» предстоит сыграть с ещё одним аутсайдером лиги, грозненским «Ахматом» в гостях.