Бабкин: «Мы все поддерживаем Сергеева»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин поделился комментарием о нападающем команды Иване Сергееве.

По мнению футболиста, Сергееву не нужна адаптация, ведь ранее он уже выступал за «Крылья Советов».

— Но в любом случае уже видно, что он качественный и хороший игрок. Пока у него нет голов, но мы все его поддерживаем. У него в «Крыльях» все впереди, — приводит слова Бабкина Legalbet.

Напомним, Сергеев вернулся в «Крылья Советов» из «Зенита» в начале сентября. В составе самарцев он появился на поле в пяти играх, в которых не записал на свой счет ни одного голевого действия.

После 11 туров подопечные Игоря Осинькина занимают десятое место в РПЛ, набрав 11 очков.