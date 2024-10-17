​Масалитин: «Спартак» и «Краснодар» сыграют в открытый футбол»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин высказался по поводу главного матча наступающего, двенадцатого тура российского чемпионата.

В нём сойдутся московский «Спартак» и «Краснодар», и нападающий, на закате советского чемпионата установивший рекорд результативности в одном из матчей (он забил пять мячей - но это случилось в игре за ЦСКА, другой бывший клуб Масалитина), высказался по поводу предстоящего матча.

- Я ожидаю равную игру, тем более «Спартак» будет играть дома. Думаю, команды покажут открытый футбол. Да, у «Спартака» есть проблемы с организацией атаки, но это касается матчей с командами ниже классом, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.