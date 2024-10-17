Сёмин ответил на вопрос о работе в «Локомотиве»

Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он рассматривать предложения от «Локомотива».

«Задайте этот вопрос руководителям «Локомотива», - ответил Сёмин «РБ Спорт».

Сёмин добавил, что он не хочет давать комментарии на тему своего общения с руководителями «Локомотива».

Напомним, что Юрий Сёмин по ходу тренерской карьеры провёл у руля «Локомотива» несколько периодов. Последний такой период завершился в конце весны 2020 года. Уход Сёмина получится не самым красивым – руководство «железнодорожников» не продлило контракт с тренером даже на оставшуюся часть затянувшегося из-за пандемии сезона.