«Я бы не ставил Соболева» — Зазулин

Экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о том, видят ли нападающего Александра Соболева основным игроком «сине-бело-голубых».

«Это вопрос к Сергею Богдановичу. Я бы не ставил Соболева, а ставил того, кто из них с Кассьеррой сильнее», — приводит слова Зазулина Legalbet.

Напомним, Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. В составе санкт-петербургской команды форвард появился на поле в шести встречах, в которых отметился одним забитым голов и одной результативной передачей.

По итогам 11 сыгранных туров «Зенит» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 26 баллов.