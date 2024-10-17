Непомнящий: «РПЛ – один из самых интересных футбольных турниров в Европе»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионате России. По словам Непомнящего, Российская премьер-лига входит в список наиболее интересных турниров на континенте.

«РПЛ – один из самых интересных футбольных турниров в Европе. И я не имею в виду спортивную составляющую. Да, мы не выступаем в Лиге чемпионов и еврокубках. Но в нашем чемпионате есть драматургия!» - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Непомнящий отметил, что в российском чемпионате каждый матч является непредсказуемым, а борьба идёт на всех участках турнирной таблицы.

После одиннадцати туров на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги располагается «Краснодар» (27 очков). Вторым идёт «Локомотив» (27 очков), а тройку замыкает «Зенит» (26 очков).