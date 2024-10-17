Аршавин ответил на вопрос о должности президента РФС

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», ответил на вопрос, считает ли он себя хорошим кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«Нужно серьёзно обдумать, с чем бы я туда пошёл. Сейчас это неактуально», - цитирует Аршавина Sport24.

В то же время Аршавин отметил, что Александр Дюков сейчас хорошо справляется со своей работой на посту президента РФС. Дюков занимает эту должность с февраля 2019 года.

Отметим, что в пятницу, субботу и воскресенье пройдут матчи двенадцатого тура Российской премьер-лиги. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар».