Стипиди - о руководстве «Крыльев»: «Негодяи!»

Известный российский эксперт Павел Стипиди высказался по поводу произошедшего в «Крыльях Советов», где главного тренера сперва вроде бы уволили, но затем тут же восстановили в должности. Стипиди ничуть не сомневается - это очень некрасивый поступок со стороны клубного руководства с учётом того, сколько сил вложил в эту команду Игорь Осинькин.

- То, что сегодня попытались сделать с Осинькиным – негодяи! Я был ошарашен и рад за него, что человек, который столько лет отдал «Крыльям», и сам клуб заработал очень много денег, воспитав игроков, - негодует Стипиди, слова которого цитирует Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом».