Аршавин: Латышонку хватает 30 тысяч в месяц? Это далеко от действительности

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился комментарием о словах голкипера команды Евгения Латышонка о деньгах.

Ранее футболист заявил, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

«Думаю, что от действительности далеко. Конечно, есть люди, которые живут на 30 тысяч, но я не думаю, что он живет на эту сумму», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, минувшим летом Латышонок перебрался из «Балтики» в «Зенит». В составе «сине-бело-голубых» 26-летний голкипер провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил шесть голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.