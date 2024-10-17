Дасаев: Селихов то болеет, то получает травму, так трудно на что то рассчитывать

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос о том, является ли Александр Селихов конкурентом Александру Максименко.

«Вы сами видите — Саша (Селихов) то болеет, то получает травму. Так трудно на что‑то рассчитывать», — заявил Дасаев «Матч ТВ».

По словам эксперта, если есть талант и трудолюбие, то ты будешь великим вратарем, но если трудолюбия нет, то голкипер поиграет на хорошем уровне всего пару лет.

Напомним, 30-летний Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. За это время он принял участие в 99 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 114 голов и 29 раз сыграл «на ноль».

Действующий трудовой договор Селихова со «Спартаком» рассчитан до следующего лета.