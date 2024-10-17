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Маркитесов: «Джикия был лидером раздевалки «Спартака»

17 Октября 2024 • 19:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.10 X 3.65 2 3.50
19.10 16:30

Воспитанник «Спартака» Дмитрий Маркитесов прокомментировал уход Георгия Джикии из столичного клуба.

Напомним, в летнее трансферное окно 30-летний Джикия покинул «Спартак» свободным агентом и присоединился к «Химкам».

Маркитесов заявил, что Джикия был настоящим лидером «Спартака», помогал ему и другим молодым игрокам.

— Он был лидером раздевалки, все всегда шли за ним, он сплачивал коллектив. Немного расстроился, когда он ушел из «Спартака», — приводит слова Маркитесова «Чемпионат».

В текущем сезоне Джикия принял участие в двух играх, в которых не отметился результативными действиями.

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