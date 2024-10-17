Маркитесов: «Джикия был лидером раздевалки «Спартака»

Воспитанник «Спартака» Дмитрий Маркитесов прокомментировал уход Георгия Джикии из столичного клуба.

Напомним, в летнее трансферное окно 30-летний Джикия покинул «Спартак» свободным агентом и присоединился к «Химкам».

Маркитесов заявил, что Джикия был настоящим лидером «Спартака», помогал ему и другим молодым игрокам.

— Он был лидером раздевалки, все всегда шли за ним, он сплачивал коллектив. Немного расстроился, когда он ушел из «Спартака», — приводит слова Маркитесова «Чемпионат».

В текущем сезоне Джикия принял участие в двух играх, в которых не отметился результативными действиями.