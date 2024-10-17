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«Не типичный для РПЛ»: Мостовой оценил Личку

17 Октября 2024 • 19:41 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
20.10 19:00

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о тренере «Динамо» Марцеле Личке. По словам Мостового, Личка является не типичным для Российской премьер-лиги специалистом из-за рубежа.

«Всегда говорил, что Личка не из тех тренеров, кто попал в РПЛ через агентов и ради денег. Марцел много отработал в России, до этого – в Беларуси. Так он ещё и футболистом был. Так что он не типичный для РПЛ иностранный тренер», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой предположил, что в «Динамо» доверяют Личке, несмотря на непростую ситуацию.

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 20 октября, - против «Рубина».

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