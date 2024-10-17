Непомнящий пошутил о матче Дзюбы против «Зенита»

Программу двенадцатого тура Российской премьер-лиги в пятницу вечером будет открывать матч между «Акроном» и «Зенитом». Известный тренер Валерий Непомнящий дал комментарий по поводу предстоящей игры Артёма Дзюбы против бывшей команды.

«Все журналисты спрашивают у меня: «Стоит ли бояться Артёма Дзюбы?» Я в шутку отвечаю: «Против Дзюбы с оружием надо выходить, чтобы он не расстрелял» (смеётся)», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Непомнящий отметил, что матч между «Акроном» и «Зенитом» вызывает интерес как раз из-за противостояния Дзюбы против «сине-бело-голубых».

Матч «Акрон» - «Зенит» стартует 18 октября в 18:00 по московскому времени.