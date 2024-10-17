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Непомнящий пошутил о матче Дзюбы против «Зенита»

17 Октября 2024 • 19:33 Комментировать
Акрон
...
Зенит
1 8.00 X 4.90 2 1.40
Через 21 ч. 53 мин.

Программу двенадцатого тура Российской премьер-лиги в пятницу вечером будет открывать матч между «Акроном» и «Зенитом». Известный тренер Валерий Непомнящий дал комментарий по поводу предстоящей игры Артёма Дзюбы против бывшей команды.

«Все журналисты спрашивают у меня: «Стоит ли бояться Артёма Дзюбы?» Я в шутку отвечаю: «Против Дзюбы с оружием надо выходить, чтобы он не расстрелял» (смеётся)», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Непомнящий отметил, что матч между «Акроном» и «Зенитом» вызывает интерес как раз из-за противостояния Дзюбы против «сине-бело-голубых».

Матч «Акрон» - «Зенит» стартует 18 октября в 18:00 по московскому времени.

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