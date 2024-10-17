Непомнящий: «Спартак» создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался на тему повышенного внимания к «Спартаку».
«Спартак» создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба (смеётся). Это такая команда, что от неё можно всего ожидать. Они легко могут проиграть аутсайдеру и обыграть лидера», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».
В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу Российской премьер-лиги против «Краснодара». Команды сыграют в субботу, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.
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