Непомнящий: «Спартак» создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался на тему повышенного внимания к «Спартаку».

«Спартак» создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба (смеётся). Это такая команда, что от неё можно всего ожидать. Они легко могут проиграть аутсайдеру и обыграть лидера», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу Российской премьер-лиги против «Краснодара». Команды сыграют в субботу, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.