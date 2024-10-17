Канчельскис: «Макгиди – яркий легионер, но бывали у «Спартака» и лучше»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался об Эйдене Макгиди. Ранее вечером четверга сообщалось, что 38-летний ирландец завершил свою карьеру футболиста.

«Ярким легионером был, но в истории «Спартака» бывали и легионеры получше. Например. Видич, который ушёл в «Манчестер Юнайтед», и какое бы к нему ни было отношение Промес», - делится Канчельскис с «Чемпионатом».

Напомним, что в «Спартаке» Эйден был с 2010 по 2014 годы. Также на протяжении своей карьеры он выступал за родной «Селтик», «Эвертон», «Сандерленд» и другие коллективы с Британских островов, а также сборную Ирландии.