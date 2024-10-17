Петржела дал совет Дзюбе перед матчем с «Зенитом»: «Нужно уважать людей, которые помогли тебе»

В пятницу в Премьер-лиге сыграют «Акрон» и «Зенит». Нападающий Артём Дзюба должен сыграть против своей бывшей команды. В прошлом Дзюба уже отказывался пожимать руку рулевому «сине-бело-голубых» Сергею Семаку. Бывший тренер питерской команды Властимил Петржела советует Дзюбе проявить уважение к Семаку.

«Дзюба пожмёт руку Семаку, если ещё не совсем выжил из ума. То, что он сделал в прошлый раз – тотальное неуважение, так вести себя нельзя. Под руководством Семака Дзюба становился чемпионом России – нужно уважать людей, которые помогли тебе», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Матч Премьер-лиги между «Акроном» и «Зенитом» стартует 18 октября в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.