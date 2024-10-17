Гранат: «Макгиди не оставил след в чемпионате России»

Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат высказался о решении бывшего вингера «красно-белых» Эйдена Макгиди завершить профессиональную карьеру.

— Добротный был футболист, но не сказал бы, что он оставил какой-то след в чемпионате России. Ничего выдающегося он не сделал, — приводит слова Граната Metaratings.

Напомним, в 2010 году «Спартак» приобрел Макгиди у «Селтика» за 12 миллионов евро. Спустя четыре года «Эвертон» заплатил за ирландца в шесть раз меньше.

В составе «красно-белых» Макгиди сыграл в 93 матчах с учетом всех турниров, 13 раз поразил сетку ворот соперников и оформил 28 ассистов.