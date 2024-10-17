Веретенников назвал точный счёт матча «Спартак» – «Краснодар»

Бывший российский форвард Олег Веретенников предположил, как завершится встреча с участием московского «Спартака» и «Краснодара» в рамках 12 тура Российской премьер-лиги.

«Я думаю, что «Краснодар» – фаворит этого матча. Наверное, игра может закончиться со счётом 2:0 или 2:1 в пользу гостей. В этом матче может быть много голов, несмотря на паузу. «Краснодар» выглядит убедительнее, восемь побед кряду в чемпионате», - говорит Веретенников с «Советским спортом».

Напомним, что «Краснодар» - лидер РПЛ, с 27 очками клуб делит первую строчку с московским «Локомотивом». «Спартак» же располагает сейчас 19 очками и идёт на шестом месте.