Воспитанник «Спартака» хочет вернуться в клуб

Хавбек московской «Родины» Дмитрий Маркитесов высказался о возможном возвращении в «Спартак».

— Конечно, хотелось бы вернуться в «Спартак», потому что я воспитанник этого клуба, он мне родной, — приводит слова Маркитесова «Спорт-Экспресс».

Полузащитник отметил, что ранее уже были случаи возвращения игроков, поэтому он надеется, что и у него будет такая возможность.

23-летний Маркитесов покинул «Спартак» в июле 2022 года. За основную команду футболист принял участие в 11 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.