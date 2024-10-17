Мостовой: «Думал, Макгиди завершил карьеру ещё пять лет назад»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об Эйдене Макгиди. Ирландский футболист в свои 38 лет завершил карьеру. С 2010 по 2014 годы Макгиди играл в «Спартаке».

«Мне казалось, он закончил карьеру лет пять назад. Не скажу, что он один из самых ярких легионеров «Спартака». Для меня он не был выдающимся. Хороший и сильный легионер, но не лучший», - рассуждает Мостовой для «Чемпионата».

Напомним, что последние годы карьеры Макгиди провёл в Шотландии. В активе игрока – свыше 90 матчей за национальную сборную Ирландии и пять забитых голов. Помимо «Спартака» воспитанник «Селтика» играл за «Эвертон», «Сандерленд» и другие клубы.