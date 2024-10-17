Аршавин ответил, мог ли бы «Зенит» вернуть Дзюбу

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», высказался по поводу нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. По словам Аршавина, возвращение Дзюбы в питерскую команду не является возможным.

«Ему уже заканчивать пора, а вы о возвращении думаете. Взял бы «Зенит» Дзюбу в аренду? Во-первых, он уже не будет в ультраформе. Во-вторых, даже если бы был, думаю, «Зенит» бы этого не сделал. Уже и так полна бочка огурцов», - цитирует Аршавина «Советский спорт».

В пятницу «Акрон» и «Зенит» проведут матч в рамках двенадцатого тура Российской премьер-лиги. Футболисты и зрители в Самаре услышат стартовый свисток в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что в «Акрон» Дзюба перешёл в сентябре после нескольких месяцев в статусе свободного агента.