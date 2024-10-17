Хурадо отреагировал на конец карьеры Макгиди

38-летний ирландский вингер Эйден Макгиди завершил карьеру. На это отреагировал его бывший одноклубник по московскому «Спартаку» Хосе Хурадо.

«В «Спартаке» он был важным игроком для команды, с сильными качествами. Мы с ним не общались, язык друг друна не знали. Из-за языка мне было тяжело говорить с некоторыми игроками команды», - делится Хурадо с «Чемпионатом».

Напомним, что Хурадо был в «Спартаке» с 2012 по 2015 год. Макгиди провёл в стане «красно-белых» отрезок с 2010 по 2014 год. Воспитанник «Селтика» также выступал за «Эвертон», «Сандерленд» и другие английские клубы и сборную Ирландии.