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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов рассказал о целях и задачах на сезон

17 Октября 2024 • 18:38 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
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19.10 14:00

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о задачах и целях в текущем сезоне чемпионата России.

«У меня задача – выигрывать каждую игру. Цель на сезон – быть как можно выше», — заявил Глебов порталу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник появился на поле в 11 матчах Российской премьер-лиги и стал автором одного забитого гола.

После 11 туров «Ростов» находится на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 12 набранных очков.

19 октября подопечные Валерия Карпина встретятся на выезде с «Пари НН». Начало поединка запланировано на 14:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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