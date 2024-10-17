Глебов рассказал о целях и задачах на сезон

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о задачах и целях в текущем сезоне чемпионата России.

«У меня задача – выигрывать каждую игру. Цель на сезон – быть как можно выше», — заявил Глебов порталу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник появился на поле в 11 матчах Российской премьер-лиги и стал автором одного забитого гола.

После 11 туров «Ростов» находится на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 12 набранных очков.

19 октября подопечные Валерия Карпина встретятся на выезде с «Пари НН». Начало поединка запланировано на 14:00 по столичному времени.