Канчельскис: «Холанн не забил бы 35 голов в РПЛ»

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не забил бы 35 голов в РПЛ.

«Холанн не забил бы 35 мячей в России, он бы здесь так не феерил. РПЛ - непростой чемпионат, да и Холанда здесь никогда не будет, вероятнее всего», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Холанн провел семь поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей (один – с пенальти). 24-летний норвежский бомбардир связан контрактными обязательствами с «Манчестер Сити» до лета 2027 года. Трансферная стоимость Эрлинга оценивается в 200 миллионов евро.