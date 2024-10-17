Денисов вернётся в «Зенит» в качестве тренера

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов в скорое время вернётся в петербургский клуб, но в качестве тренера СШОР. Новостью об этом делится телеграм-канал «На карандаше».

Напомним, что начинающий тренер в последнее время работал в академии столичного «Торпедо». Свою игровую карьеру Денисов завершил более пяти лет назад, в 2019 году.

Последним его клубом в карьере полузащитника был московский «Локомотив». Ранее в его карьере были также махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо». В его активе свыше 50 сыгранных матчей за национальную сборную России.