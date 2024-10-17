Непомнящий не видит фаворита в матче «Спартак» - «Краснодар»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о предстоящей игре чемпионата России «Спартак» - «Краснодар».

«Если меня спросите: «Кто фаворит?» – я отвечу: «Обе команды». Потому что, действительно, и те, и другие, привлекают наше внимание. Но кто победит, не знаю», – приводит слова Непомнящего портал «РБ Спорт».

Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 19 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по мск.

Напомним, в последнем очном матче «красно-белые» одолели «быков» с минимальным счетом 1:0.