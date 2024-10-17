Колыванов назвал причину непопадания Роналду и Месси в номинацию на «Золотой мяч»

Футбольный эксперт Игорь Колыванов поделился мнением о непопадании португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси в число номинантов на «Золотой мяч» в 2024 году.

«Отсутствие Месси и Роналду ничего не значит для мирового футбола. Они уже стали старенькими. Надеюсь, что другие подрастут, и будем ждать новых звёздочек, как Ямаль», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Главным фаворитом на «Золотой мяч» в этом году считается нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Торжественная церемония вручения награды пройдет 28 октября в столице Франции – Париже.