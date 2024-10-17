Не «Спартак» и «Зенит»: Колыванов назвал самую интересную команду РПЛ

Бывший футболист Игорь Колыванов поделился мнением об игре «Краснодара» в преддверии поединка против московского «Спартака» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Краснодар» сильно удивляет - команда очень сильно преобразилась. Атакующий потенциал сумасшедший. «Краснодар» - самая интересная команда в РПЛ», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Напомним, что встреча «Спартака» и «Краснодара» состоится 19 октября на московском стадионе «Лукойл Арена». В преддверии этого противостояния «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а команда Мурада Мусаева располагается на первой позиции.