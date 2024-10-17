Нигматуллин объяснил, почему не отдал бы Винисиусу «Золотой мяч»

Экс-голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».
«Винисиус слишком капризный для «Золотого мяча». Мне гораздо больше нравится Ямаль, а также Холанн со своей суперзабиваемостью», - приводятся слова Нигматуллина на страницах «Чемпионата».
Ранее в прессе сообщалось, что фаворитом на престижную индивидуальную награду является нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. В прошлом сезоне бразильский форвард стал вместе с «королевским» клубом чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.
Бан пользователя